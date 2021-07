Quagliarella show a Temù: la Sampdoria batte il Piace in amichevole

Si è chiusa con il successo dei liguri, vittoriosi per 2-0 grazie alla doppietta realizzata nel primo tempo da un “eterno” Quagliarella, l’amichevole tra la Sampdoria di mister D’Aversa e il Piacenza Calcio di Scazzola, che si è tenuta questo pomeriggio (26 luglio) al centro sportivo di Temù, a due passi da Ponte di Legno.

I biancorossi, alla prima uscita stagionale sul campo, hanno dato prova di una discreta tenuta, anche se le occasioni da gol sono mancate. A decretare la vittoria dei blucerchiati, anch’essi ancora lontani – come comprensibile – dalla migliore condizione, sono state come detto le reti di Quagliarella. Pregevolissima, in particolare, la seconda: un “missile terra-aria” dalla lunga distanza che si è infilato nel sette.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI