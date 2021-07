Piacenza Calcio: dalla serie B argentina per l’attacco arriva Kevin Gissi

Battute finali per il calciomercato del Piacenza Calcio che però deve completare la rosa con alcune pedine chiave. A cominciare dal centravanti, ruolo per il quale il ds Scianò sta sondando diverse piste da diverse settimane. Nelle ultime ore, il “nome caldo” è diventato quello di Kevin Gissi, attaccante svizzero, ma con passaporto argentino. L’acquisto è stato ufficializzato nella mattinata di venerdì 30 luglio in occasione della presentazione delle nuove maglie del Piacenza Calcio. Mister Scazzola conosce il 28enne che ha fatto parte della rosa del Cuneo nella stagione 2019/2020 al pari di Suljic e Tafa, già condotti a Piacenza dal tecnico di Loano. Nelle ultime stagioni, Gissi ha militato nella serie B argentina con le casacche di Moron ed Estudiantes.

