E’ record, il piacentino Scotti in finale a Tokyo: “Ho una squadra fantastica”

Edoardo Scotti, con la squadra della staffetta 4×400 è in finale. Grande risultato a Tokyo per gli azzurri che hanno centrato il tempo di 2.58.91, nuovo record italiano, chiudendo al quarto posto nella prima batteria di qualificazione. E il piacentino è stato protagonista della terza frazione con un ottimo impatto che ha consentito a Davide Re, ultimo frazionista di tagliare il traguardo con il tempo utile per ottenere il ripescaggio. Domani, sabato 7 agosto, sarà finale.

“Non me l’aspettavo questo record, ma ho dei compagni fantastici” – ha detto raggiante il piacentino, intervistato dai giornalisti Rai.