Europei atletica, a Dallavalle basta un salto per volare in finale nel Triplo

È bastato un solo tentativo al piacentino Andrea Dallavalle per conquistare la finale nel salto triplo agli Europei di atletica leggera, in corso a Monaco (Germania). La misura raggiunta dal portacolori dell’Atletica Piacenza-Fiamme Gialle è stata 16,83, sufficiente per entrare nel lotto dei finalisti. Appuntamento a mercoledì sera, quando in gioco ci saranno le medaglie. “Scenderò in pedana senza pressione, non ho nulla da perdere – ha commentato Dallavalle a qualificazione raggiunta – sono certo di potermi giocare le mie carte. Stasera ho fatto un brutto salto, il vento mi ha disturbato, ho puntato a fare ciò che serviva ed è arrivato subito. Mercoledì sarà tutta un’altra storia, potrò dare tutto e osare, vedremo come andrà”.

Qualificato per la semifinale dei 400 metri piani il piacentino di adozione Edoardo Scotti: il suo 45″87 vale il dodicesimo tempo totale e il passaggio del turno.