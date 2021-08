Salta l’amichevole di Tirrenia, rinviata Pisa-Fiorenzuola. Il Piace sabato a Lugagnano

E’ stata rinviata a data da destinarsi l’amichevole in programma sabato 7 agosto a Tirrenia tra Pisa e Fiorenzuola. Non sono state comunicati le motivazioni del rinvio che potrebbero essere legate a cause di natura sanitaria. Sia il club piacentino che quello toscano si sono limitate a comunicare l’annullamento della gara e il rinvio.

Confermato invece l’appuntamento di Lugagnano, alle 17.30, che vedrà di scena il Piacenza Calcio opposto all’Albino Leffe. Gara a porte aperte con il pubblico che potrà accedere all’impianto ma soltanto esibendo il Green Pass.