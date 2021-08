Il Piace scappa, l’Albinolefffe lo riprende: finisce 2-2. In gol Codromaz e Gissi

LUGAGNANO – Alla sua terza amichevole stagionale il Piacenza trova un pareggio per 2-2 contro l’Albinoleffe. Bene la squadra di Scazzola nel primo tempo, arriva anche la prima rete dei nuovi acquisti Codromaz e Gissi, poi i biancorossi si fanno rimontare nella seconda parte di gara e sfuma il risultato pieno. Il prepartita è stato commovente, capitan Cesarini e il vice Marchi hanno consegnato una corona di fiori alla Lugagnanese in ricordo di Marco Donati, storico tifoso della squadra di Lugagnano e del Piacenza, scomparso prematuramente quest’anno. Per quanto riguarda la formazione iniziale c’è da registrare l’esordio dal primo minuto del nuovo attaccante Kevin Gissi, che parte nel tridente insieme a Cesarini e Gonzi. Bastano pochi minuti per vedere un Piacenza pimpante, del tutto diverso rispetto al primo tempo di Ripalta Cremasca contro la Pergolettese, già al primo calcio d’angolo nasce un grosso pericolo per la porta di Gusu, ma Gissi manca la deviazione di testa sottoporta, poi Cesarini non aggancia. Ancora il capitano, prova a far venire giù la tribuna (non certo enorme, un centinaio circa i presenti) con una bella rovesciata, quindi ci prova di nuovo Gissi con una girata di testa alta sopra la traversa.

C’è solo la squadra di Scazzola in campo, e il vantaggio è normale conseguenza: lo segna Codromaz di testa su calcio d’angolo di Burgio dalla sinistra, stacco imperioso tutto solo in area e niente da fare per Gusu, 1-0. Gli ospiti provano a fare di più la partita per cercare di recuperare, ma la difesa biancorossa non concede nulla. Intorno alla mezz’ora si fa invece vedere Gissi con il suo primo gol con la maglia del Piacenza, riceve un pallone in area e batte Pagno in uscita, 2-0. La prima frazione scivola via senza altri grossi sussulti, Cesarini delizia il pubblico con alcune belle giocate.

Si ricomincia, con Corbari e Nava in campo. C’è però subito una doccia fredda, Galeandro approfitta della caduta di Marchi e accorcia le distanze battendo Stucchi in uscita bassa, 2-1. Il calcio d’agosto è fatto così, c’è un certo rilassamento dopo una buona prima parte di gara, e la squadra che insegue tenta di approfittarne. Agiorgione va vicino alla rete del pareggio, ma in suo destro in area è troppo debole, poi inizia la consueta girandola di cambi. Incredibile invece il gol sbagliato da Doumbia alla mezz’ora della ripresa, davanti a Libertazzi sembra già fatta, ma nella circostanza è bravissimo Gonzi a recuperare in extremis e a mettere in calcio d’angolo. Bella anche la parata di Libertazzi, che vola a deviare in angolo la conclusione di Berbenni. Il pareggio purtroppo arriva, con Ravasio, bravissimo a controllare il pallone in area e a fulminare Libertazzi. Finisce così, ancora rinviato l’appuntamento con la prima vittoria stagionale.

PIACENZA 2

ALBINOLEFFE 2

PIACENZA: Stucchi, Tafa, Burgio, Suljic, Codromaz, Marchi, Parisi, Bobb, Gissi, Cesarini, Gonzi. Entrati: Libertazzi, Corbari, Nava, Lamesta, Spini, Compaore. All. Scazzola.

ALBINOLEFFE: Pagno, Gusu, Borghini, Saltarelli, Miculi, Petrungaro, Gelli, Nicchetti, Agiorgione, Cori, Manconi. Entrati: Galeandro, Poletti, Riva, Ravasio, Berbenni, Doumbia. All. Marcolini.

Reti: 15′ pt Codromaz (P), 27′ pt Gissi (P), 2′ st Galeandro (A), 42′ st Ravasio (A).

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI