Ora è ufficiale: Piace e Fiorenzuola nel girone A. In serata i calendari

Piacenza e Fiorenzuola nel girone A di serie C. Ora c’è l’ufficialità da parte della Lega Pro che ha pubblicato nella mattinata di lunedì 9 agosto, la composizione dei tre raggruppamenti. Nessuna sorpresa, le due piacentine sono state inserite nel girone che comprende le altre formazioni del Nord Italia, ma non le squadre emiliano-romagnole che sono invece nel gruppo B. Saltano quindi i derby con Reggiana, Modena e Cesena. In serata, dopo le 19, sarà inoltre predisposto il calendario della stagione 2021/2022.

