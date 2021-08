Piace e Fiorenzuola, oggi il giorno di gironi e calendari. Ultime di mercato

Saranno formulati questa mattina, a partire dalle 11, i tre gironi di serie C che finalmente, dopo settimane caratterizzate da ricorsi in serie da parte delle società escluse per irregolarità amministrative, vedranno la luce in vista del campionato che partirà il prossimo 28 agosto. Non ci sono certezze, ma solo indiscrezioni che vogliono Piace e Fiorenzuola inserite nel girone A, quello settentrionale. In serata invece, dalle 19, la Lega Pro darà avvio al sorteggio dei calendari.

Nel frattempo le due società sono ancora impegnate sul fronte del calciomercato. I biancorossi sono a un passo dalla chiusura dell’operazione con la Lazio per portare a Piacenza il giovane difensore Nicolò Armini, 20 anni. Si lavora per un altro biancoceleste, ovvero il centrocampista Andrea Marino. Il tutto in attesa di conoscere il destino di Andrea Corbari: la permanenza del centrocampista non è certa e l’Entella potrebbe tentare un ulteriore affondo per portare in Liguria il mediano ex Fiorenzuola.

Fiorenzuola che invece deve puntellare a dovere una rosa giovanissima: un innesto per reparto l’obiettivo del ds Bernardi. Rossoneri alle prese con alcuni problemi legati ai recuperi laboriosi di Zaccariello (rientrato in gruppo dopo un intervento) e Stronati (che sarà sottoposto a breve a un’operazione di routine). Per rinforzare il reparto arretrato, la società punta a riportare in Valdarda l’ex Fabio Varoli, difensore, svincolatosi nei giorni scorsi dal Carpi, scomparso dai radar professionistici.