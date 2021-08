Lutto per il rugby piacentino: è morto Bruno Mozzani, ex tecnico dei Lyons

Mondo del rugby piacentino in lutto: è morto questa mattina Bruno Mozzani, ex allenatore dei Lyons e figura molto conosciuta della palla ovale cittadina.

Classe 1958, Mozzani ha legato il proprio nome principalmente al club bianconero, all’interno del quale ha ricoperto più ruoli, anche nel settore giovanile.

Alla guida dei Lyons ha centrato una promozione dalla Serie B alla Serie A, affiancando Claudio Deltrovi in panchina, e ha guidato la squadra nella finale con L’Aquila per l’accesso al massimo campionato nazionale nella stagione 2013/2014, in coppia con il tecnico Kelly Rolleston. Il tecnico, residente a Caorso, è stato colto da malore mentre si trovava nella sua abitazione: inutili i disperati tentativi di rianimazione.

Lascia la moglie Lella e i tre figli.

