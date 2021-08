Coppa Italia, domenica il Piace incontra la Reggiana. Scazzola: “Derby speciale”

Primo impegno ufficiale per il Piacenza Calcio, che domenica pomeriggio affronterà la Reggiana al Garilli nel primo turno di Coppa Italia. Partita mai banale, il derby con gli amaranto è sempre speciale, come ha detto mister Cristiano Scazzola: “Sappiamo quanto è importante questa partita per i nostri tifosi, faremo di tutto per onorarla al meglio. Loro sono tra le favorite per la vittoria finale in campionato e dunque sarà una gara difficile, ma noi avremo motivazioni da campionato, pensiamo a noi e ci stiamo preparando al meglio”. Incontro che al tecnico biancorosso servirà anche per valutare la condizione dei suoi a una settimana dall’inizio del campionato: “Siamo ancora un po’ indietro perché tanti giocatori sono arrivati in corsa, ci vorrà del tempo, ma questo non deve essere un alibi, daremo il massimo perché giocare un derby è sempre bello”.

