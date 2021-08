Bakery, Assigeco e Gas Sales: tutti al lavoro per preparare la nuova stagione

Si ricomincia, finalmente: le squadre piacentine impegnate nella massima serie tornano al lavoro per preparare la nuova stagione. Domani pomeriggio sarà la Bakery ad aprire le danze, con la presentazione della squadra ai tifosi alle ore 18 al Palabakery.

Raduno a porte chiuse invece per la Gas Sales Volley lunedì mattina al Palabanca, visite mediche e giro di tamponi per i giocatori.

Lunedì pomeriggio alle 18 ci sarà infine il raduno dell’Assigeco Basket, al campus di Codogno.

