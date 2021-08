Dopo quello del Fiorenzuola, scatta l’esordio ufficiale anche per il Piacenza. Oggi, domenica 22 agosto, lo stadio Garilli ospita la prima ufficiale dei biancorossi: alle 17.30, la squadra di Scazzola, in “gara secca” affronta la Reggiana in un confronto valido quale primo turno della coppa Italia di serie C. Sfida sentitissima dal pubblico piacentino e che torna alla Galleana dopo ben 25 anni. Piace che dovrà fare a meno degli infortunati Angileri e Simonetti, oltre che dello squalificato Spini. Sarà soprattutto il giorno del ritorno del pubblico sulle tribune: capienza limitata al 50 per cento come da disposizioni ministeriali, mascherina obbligatoria e accesso riservato ai possessori di Green Pass. L’ultimo confronto aperto al pubblico risale al febbraio dello scorso anno, quando il Piacenza affrontò il Cesena di Viali in campionato.

Reggiana che invece giunge a questo primo test ufficiale dopo la retrocessione dalla serie B e il cambio di guida tecnica: l’ex Renate Aimo Diana siede sulla panchina dei granata che si affideranno quest’oggi al tandem offensivo Scappini-Zamparo. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, eventuali supplementari e calci di rigore. La vincente affronterà il prossimo 15 settembre il Mantova, vittorioso per 3-1 sul Pontedera. Queste invece le probabili formazioni:

PIACENZA-REGGIANA

PIACENZA (3-4-2-1) Stucchi; Codromaz, Tafa, Marchi; Parisi, Corbari, Sulijc, Giordano; Cesarini, Gonzi; Dubickas. All. Scazzola.

REGGIANA (3-5-2) Voltolini; Luciani, Rozzio,Camigliano; Libutti, Varone,Muroni, Radrezza, Favale; Zamparo, Scappini. All. Diana.

Arbitro: Bitonti di Bologna