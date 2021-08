Gas Sales, l’obiettivo di coach Bernardi: “Centrare un posto in Europa con il bel gioco”

Il punto fermo della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si chiama Lorenzo Bernardi. Il tecnico biancorosso ha rinnovato il suo impegno con la società biancorossa per una nuova avventura. “Sono contento di essere rimasto in una società ambiziosa e forte – ha detto nel corso della conferenza stampa di inizio stagione – lo scorso anno sono arrivato in corsa, adesso sarà tutta un’altra storia perché dovremo lavorare tutti insieme fin da subito”.

Il suo primo obiettivo sarà “creare una squadra da questo gruppo di giocatori. La rosa è cambiata molto e ci vorrà del tempo per trovare i giusti equilibri, ma ci impegneremo al massimo per farlo”. Obiettivi stagionali invece? “Bella domanda, mi viene da dire che lotteremo per vincere ogni partita. Guardando al girone vedo che le prime tre si sono ulteriormente rafforzate, poi c’è un gruppo di squadre che lotterà dietro e ci siamo anche noi. La cosa più importante da fare sarà giocare bene, altrimenti in Superlega non si va da nessuna parte”.