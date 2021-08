Piacenza Calcio, nessun colpo nell’ultimo giorno di mercato. Corbari non parte

Il calciomercato del Piacenza si chiude senza acquisti in quest’ultima giornata di trattative. La società biancorossa ha incassato una serie di rifiuti, in particolare per Danilo Soddimo e Davide Di Quinzio del Pisa, Alessandro Mallamo e Karlo Butic del Pordenone e Lorenzo De Grazia del Ravenna. Nessun rinforzo per il reparto offensivo, quindi: ieri il presidente Roberto Pighi aveva dichiarato che il Piace era alla ricerca di un attaccante.

Fino all’ultimo, invece, la posizione di Andrea Corbari era in bilico: la società di via Gorra non ha ricevuto offerte congrue per la cessione, perciò il centrocampista continuerà a vestire la maglia biancorossa.