Gas Sales settore giovanile, Renato Barbon nuovo coach: “L’obiettivo è costruire”

Avrà il compito di formare i giovani talenti in ottica prima squadra. Renato Barbon è il nuovo allenatore del settore giovanile della società biancorossa, arrivato a Piacenza con grandi ambizioni.

“L’obiettivo è costruire, il mio arrivo è stato fulmineo e devo ancora cominciare, la richiesta della società è di provare a ricreare a Piacenza un settore giovanile importante, che possa formare ragazzi in grado di allenarsi con la prima squadra. Sarà difficile in tempi brevi, ma ci proveremo e soprattutto cercheremo di riportare la pallavolo giovanile in questa città. Tutto questo dipende dai ragazzi che troveremo in palestra e dalla qualità di ognuno di loro, però lavoreremo anche sulla quantità, da cui qualcosa di buono poi arriva sempre”.

Barbon vanta, da più di trent’anni presenze in categorie regionali e nazionali, la direzione tecnica di settori giovanili friulani e veneti e soprattutto una lunga esperienza con la Sisley Treviso dove si è laureato con i team giovanili campione d’Italia per ben tre volte. Da talent scout ha poi guidato la Nazionale allievi 2017 trionfando al Torneo Wevza e giungendo quinto agli europei di categoria, ha plasmato campioni come i biancorossi Oleg Antonov ed Enrico Cester, Filippo Lanza e Alberto Cisolla.