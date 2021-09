Tennis, da sabato la 76esima edizione dei campionati provinciali: 276 iscritti

Torna il tradizionale appuntamento con i campionati provinciali di tennis. Quest’anno, la 76esima edizione si terrà sui campi della società canottieri Vittorino da Feltre, con 276 iscritti (175 in singolare e oltre cinquanta coppie in doppio). A presentare l’appuntamento, oggi pomeriggio, sono stati il delegato territoriale Fit Gianni Fulgosi, il neopresidente della società canottieri Vittorino da Feltre Gianluigi Tedesco insieme al consigliere Cristiano Pernigotti e il referente provinciale del Coni Robert Gionelli.

Le partite sono in programma da sabato 4 a domenica 19 settembre, con molteplici tabelloni: singolare maschile e femminile assoluto, maschile e femminile di terza categoria, maschile e femminile di quarta categoria, doppio maschile, doppio femminile, doppio misto, ladies 40 femminile, over 45 e over 55 maschile. “Nei campionati provinciali di quest’anno – puntualizza Fulgosi – ci sono i migliori tennisti del Piacentino”. Gli spettatori avranno la possibilità di accedere all’impianto.

“Voglio ringraziare i nostri soci – sottolinea Tedesco – che per due settimane avranno a disposizione meno campi per le loro abituali partite”. Luigi Bisi sarà il giudice arbitro principale, con l’assistenza di Stefano Fra e la collaborazione dell’ex consigliere regionale Fit Amelio Grassi. Da non dimenticare l’impegno dei maestri Marcello Griffini, Patricia Chirea e Lorenzo Garberi.

La 76esima edizione dei campionati provinciali avrebbe dovuto svolgersi nel circolo di Fiorenzuola, ma la violenta grandinata dei mesi scorsi ha provocato gravi danni alla struttura valdardese, costringendo il comitato della Fit a scegliere un’altra sede.

Le gare giovanili dei campionati provinciali si terranno invece a ottobre sui campi di Podenzano.