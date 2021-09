Coppa di Serie C, anticipata all’8 settembre Piacenza-Mantova. Si gioca al Pavesi

Novità nel calendario biancorosso. La sfida di Coppa Italia tra Piacenza e Mantova si disputerà mercoledì 8 settembre alle 20.30 al Pavesi di Fiorenzuola, con il prato del Garilli che è stato riseminato. Il match era originariamente in programma il 15 settembre.

I ragazzi di Scazzola, come noto, non scenderanno in campo nel prossimo weekend con la gara con la Virtus Verona rimandata al 22 settembre a causa delle tre convocazioni in nazionale di alcuni biancorossi.