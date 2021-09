Piace, la carica di Simone Rabbi: “Questa squadra può ambire ai playoff”

Ha grandi ambizioni Simone Rabbi. Il nuovo attaccante del Piacenza punta i playoff: “Come squadra vogliamo fare meglio dello scorso anno, cercare di entrare in zona playoff. A livello personale sono qui per migliorare sempre più e alzare l’asticella delle mie prestazioni”.

Capitano della Primavera del Bologna, ha già esordito in Serie A, ma è al Piacenza “per affermarmi nel calcio dei grandi, è una grandissima emozione essere qui in questa squadra e in un gruppo di ragazzi che mi ha accolto alla grande fin da subito”. Per lui, anche la soddisfazione di aver giocato qualche minuto al Garilli già alla prima giornata: “E’ stato bellissimo scendere sul terreno di gioco, finalmente davanti ai tifosi”.