Il Piace si prepara alla Pro Patria, Scazzola: “Manca solo la vittoria in campionato”

Dopo il beffardo 2-2 di Trieste il Piacenza vuole rifarsi, e l’occasione arriverà domani pomeriggio alle 14.30 al Garilli contro la Pro Patria. Alla vigilia del match mister Scazzola si è detto contento di quello che stanno facendo i suoi ragazzi: “Manca solo la vittoria in campionato. Siamo all’inizio, dobbiamo cercare partita per partita di tenere quanto di buono fatto finora. Abbiamo tanti giovani e dobbiamo ancora crescere: questo non vale solo per noi, ma anche per le altre squadre, i risultati possono comunque essere altalenanti, noi dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni e cercare di migliorare velocemente”.

Attenzione però alla Pro Patria, che nell’ultimo turno ha battuto la Juve Under 23: “Sarà sicuramente una gara difficile, ma in questo campionato ci saranno sempre partite così, non saranno impossibili magari, ma nemmeno facili. Incontriamo una squadra che negli ultimi tre anni ha fatto molto bene, hanno raggiunto due volte i playoff, quest’anno hanno tenuto uno zoccolo duro che si è reso protagonista di buoni campionati. Sono intelligenti, organizzati, con un allenatore nuovo che conosco molto bene, ma a prescindere dall’avversario dobbiamo pensare alla nostra prestazione e dare il massimo davanti ai nostri tifosi, anche per dare loro quelle belle sensazioni che abbiamo trasmesso finora”.