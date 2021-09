Rugby, 20 minuti di spettacolo non bastano: Lyons battuti da Mogliano

Venti minuti iniziali di spettacolo, 30 minuti finali di dramma. Si può riassumere così la partita giocata oggi, 18 settembre, dai Lyons al “Quaggia” di Mogliano. Un incontro (valido per la seconda giornata di Coppa Italia) iniziato alla grande, ma che tuttavia si è concluso in estrema sofferenza dopo essere stati a lungo in vantaggio. Il punteggio finale recita 46-26 per i padroni di casa.

Partenza perfetta dei Lyons, che nei primi 20 minuti dominano il campo e costruiscono un cospicuo vantaggio. Pallino del gioco in mano ai bianconeri e un Maximo Ledesma ispirato fanno la differenza: nei primi 10’ il fantasista argentino va a segno con due calci piazzati, portando avanti i suoi, poi la linea dei trequarti bianconera sale in cattedra finalizzando l’avanzamento del reparto di mischia: due pregevoli azioni alla mano vengono finalizzate dalle due ali bianconere, al 16’ è Giovanni Via a segnare, mentre Capitano Bruno raddoppia al 20’ portando i Leoni sul 18-0 al termine del primo quarto, giocato alla perfezione degli uomini di Garcia.

Dopo l’avvio shock Mogliano prova a rialzare la testa, e la reazione arriva al 26’ con la meta di D’Anna, che chiude alla bandierina una prolungata azione dei biancoblu. Nel finale di frazione c’è ancora tempo per un calcio di punizione di Ledesma, prima della seconda meta del Mogliano allo scadere, che fissa il risultato sul 10-21 all’intervallo.

La ripresa si apre ancora con i Lyons in attacco, bravi a risalire il campo mettendo pressione agli avversari che commettono qualche fallo di troppo. Ancora una volta è Capitan Bruno a finalizzare con la seconda meta personale al 48’, con Ledesma che manca i pali da posizione defilata.

Dal 50’ la partita cambia completamente, e i Lyons da una squadra in pieno controllo della partita passano ad essere una formazione nervosa e che non riesce a mantenere gli avversari lontani dalla propria metà campo. Le difficoltà iniziano al 52’ con la terza meta del Mogliano, che si porta sul 17-26. Gli ingressi dalla panchina non danno la scossa sperata, e la formazione Veneta continua a schiacciare i bianconeri in difesa, trovando la quarta meta e il conseguente punto di bonus offensivo al 62’. Gli ultimi 10 minuti di partita sono ancora fatali ai Lyons, che subiscono prima i due calci piazzati di Ormson che permettono il sorpasso del Mogliano, e poi crollano definitivamente nel finale subendo altre due sanguinose mete.

Restano negli occhi i primi 20 minuti di partita, giocati in maniera fantastica, ma nel secondo tempo i Lyons non sono stati riusciti a gestire le energie rimaste e il rientro poderoso del Mogliano, che ha portato a una sconfitta dolorosa per come è maturata. Sembrava poter essere una grande giornata per i bianconeri, ma dal 50’ si è trasformata in un incubo.

Non c’è però tempo per rimuginare e piangersi addosso, perchè sabato prossimo i Leoni sono già attesi da una sfida veramente ostica: il cammino in Peroni TOP10 si apre con la trasferta sul campo del Petrarca Padova, finalista nella scorsa annata. Oltre al talento e alla fame, per i Leoni servirà un po’ più di gestione e di esperienza per tenere testa a una delle favorite per lo scudetto

MOGLIANO RUGBY 1969 v SITAV RUGBY LYONS 42 – 26 (10-21)

MARCATORI: pt. 10′ c.p. Ledesma (0-3), 14′ c.p. Ledesma (0-6), 15′ m. Via G. tr. Ledesma (0-13), 19′ m. Bruno (0-18), 25′ m. D’Anna (5-18), 30′ c.p. Ledesma (5-21), 36′ m. D’Anna (10-21) st. 48′ m. Bruno (10-26), 50′ m. Fadalti tr. Ormson (17-26), 61′ m. Dal Zilio tr. Ormson (24-26), 67′ c.p. Ormson (27-26), 69′ c.p. Ormson (30-26), 75′ m. Bonanni (35-26), 79′ m. di punizione (42-26)

MOGLIANO RUGBY 1969: Fadalti; D’Anna (57′ Franchin), Dal Zilio (v.Cap.), Jacono (40′ Drago), Pavan (36′ Sante); Ormson, Fabi (32′ Garbisi); Finotto, Zuliani (40′ Cerioni), Baldino (Cap.); Carraro, Bocchi (61′ Notariello); Ceccato N., Bonanni, Ceccato A. (50′ Ros).

a disp: Ros, Notariello, Franchin, Cerioni, Garbisi, Sante, Drago, all.: Costanzo

SITAV RUGBY LYONS: Biffi; Via G., Cuminetti, Conti (50′ Perazzoli), Bruno (cap); Ledesma (66′ Boreri), Via A. (v.cap); Salvetti, Petillo, Bance (61′ Cisse); Portillo (56′ Bottacci), Lekic (56′ Cemicetti); Scarsini (50′ Actis), Rollero (67′ Canderle), Cafaro (50′ Aloè) all.: Garcia.

Cartellini: 14′ Giallo Dal Zilio (Mogliano Rugby 1969),

Calciatori: Ormson 4/7 (Mogliano Rugby 1969); Ledesma 4/6 (Sitav Rugby Lyons)

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 5; Sitav Rugby Lyons 0

Player of the match: Guglielmo Carraro (Mogliano Rugby 1969)