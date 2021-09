Piace a Mantova per centrare la prima vittoria: in attacco recuperato Cesarini

Prosegue sul campo “Danilo Martelli” di Mantova l’operazione prima vittoria in campionato del Piacenza Calcio: dopo quattro pareggi in altrettante gare di Serie C i ragazzi di Scazzola sono ancora alla ricerca dei tre punti in questo girone A. Oggi, domenica 26 settembre, alle 17.30 Codromaz e compagni proveranno ad ottenere il massimo della posta in palio al cospetto di una squadra, il Mantova di mister Maurizio Lauro, che i biancorossi hanno già battuto in rimonta per 2-1 lo scorso 8 settembre e che dunque, di fronte al proprio pubblico, avrà certamente il coltello tra i denti.

Per mister Scazzola buone notizie dall’infermeria: Cesarini, protagonista di un avvio di campionato alquanto travagliato a cause di continue noie muscolari, sembra aver recuperato e potrebbe entrare a gara in corso. Davanti troveranno Gonzi e Corbari ad agire alle spalle di Dubickas. Ancora assenti Simonetti e Angileri. Tafa rientra dalla squalifica.

Probabili formazioni

MANTOVA (4-3-3) Tosi; Bianchi, Milillo, Checchi, Darrel; Messori, Zibert, Gerbaudo; Guccione, De Cenco, Bertini. (Marone, Esposito, Pinton, Pilati, Panizzi, Vaccaro, Bucolo, Silvestro, Zappa, Piovanello, Fontana, Paudice). All. Lauro.

PIACENZA (3-4-2-1) Pratelli; Armini, Codromaz, Marchi; Parisi, Bobb, Suljic, Giordano; Corbari, Gonzi; Dubickas. (Stucchi, Libertazzi, Nava, Tafa, Burgio, Marino, Spini, Lamesta, Gissi, Rabbi, Cesarini). All. Scazzola.

Arbitro: Fiero di Pistoia

Stadio: Danilo Martelli

Calcio d’inizio: ore 17.30