Sitav Lyons, c’è un nuovo innesto: per la mischia il sudafricano Van Rensburg

Arriva dal Sudafrica il nuovo acquisto di Sitav Rugby Lyons, che va a rinforzare il reparto di mischia e in particolare di seconda linea. Hannes Janse van Rensburg è un nuovo bianconero, e va a completare la rosa a disposizione di Gonzalo Garcia e Carlo Orlandi. Janse van Rensburg è già a Piacenza, ed è a disposizione dello staff tecnico bianconero per esordire già nella prossima sfida di Peroni TOP10.

Classe 1996, Janse van Rensburg ruba l’occhio per il suo fisico imponente: 195cm per 115kg sono il biglietto da visita ideale per una seconda linea di impatto. Originario di East London, nel 2014 entrò nella Academy dei Blue Bulls, per poi esordire in Currie Cup con la maglia dei Border Bulldogs, squadra della sua regione, nel 2016, arrivando a disputare i playoff per la promozione in massima serie nel 2018. Nel 2020 era stato ingaggiato dal Bulava Rugby Club in Russia, ma è riuscito a disputare solo una partita prima dello stop forzato dalla Pandemia. Nel 2021 è tornato in patria, ai Griffons, scendendo in campo da titolare in tutte e sette le partite disputate e marcando anche una meta, contribuendo all’ottima stagione della franchigia, arrivata a giocarsi la promozione in massima serie in finale contro i Leopards, disputata il 14 agosto scorso e che ha visto Janse van Rensburg e compagni uscire sconfitti.