Piace, dopo la beffa di Mantova è tempo di riscatto: alle 21 arriva il Legnago

Tre punti a tutti i costi. Mister Scazzola è stato chiaro: dopo la beffa di domenica scorsa contro il Mantova, con i biancorossi battuti in nove uomini allo scadere dai virgiliani, questa sera (mercoledì 28 settembre) al Garilli contro il Legnagno l’imperativo ora più che mai rimane la vittoria.

La sfida che vale la sesta giornata del girone A di Serie C, con fischio d’inizio alle 21.00, non vedrà scendere in campo Parisi, per lui tre giornate di squalifica, oltre a Marchi (espulso contro il Mantova per somma di ammonizioni). La linea difensiva sarà così composta da Tafa, Codromaz e Nava, pronti a fare buona guardia a Pratelli tra i pali. Centrocampo disegnato con Giordano, Corbari, Suljic, Bobb e Gonzi, con Dubickas e Rabbi terminali offensivi. Pronto a subentrare dalla panchina a partita in corso capitan Cesarini.

Legnagno che invece è reduce dal primo tempo giocato contro il Sudtirol, con la gara sospesa dopo 45 minuti a causa del maltempo sul punteggio di 0-1 in favore dei sudtirolesi.

Probabili formazioni

Piacenza (3-5-2): Pratelli; Tafa, Codromaz, Nava; Giordano, Corbari, Suljic, Bobb, Gonzi; Dubickas, Rabbi. A disposizione: Stucchi, Libertazzi, Simonetti, Lamesta, Cesarini, Burgio, Marino, Spini, Gissi. All. Scazzola.

Legnago (4-3-2-1): Corvi; Ambrosini, Bondioli, Milani, Ricciardi; Antonelli, Yabre, Laurenti; Giacobbe, Contini; Juanito. A disposizione: Gasparini, Enzo, Rossi, Lazarevic, Ciccone, Sgarbi, Salvi, Pitzalis, Zanetti, Casarotti, Olivieri, Buric. All. Colella.

Arbitro: Gioele Giacobellis di Pisa.