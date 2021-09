Piace, ora è ufficiale: Lorenzo De Grazia è un nuovo centrocampista biancorosso

Nuovo rinforzo a centrocampo per il Piacenza Calcio, che dopo ave risolto qualche problema di natura burocratica ha ufficialmente messo sotto contratto Lorenzo De Grazia. Classe 1995, De Grazia è un giocatore duttile e completo, in grado di giocare sia come trequartista che come esterno. Vanta esperienze tra le fila di Ascoli, Maceratese,

Teramo, Modena e Ravenna. De Grazia in questi giorni si è già allenato con la squadra di Scazzola.

