Piace, scatta la missione continuità: i biancorossi sfidano la Pergolettese

Ultimo sforzo per il Piacenza, che oggi (domenica 3 ottobre) contro la Pergolettese terminerà questo mini-ciclo di impegni ravvicinati costituito da cinque partite in sole due settimane. Si giocherà questo pomeriggio in casa degli avversari, fischio d’inizio alle ore 14.30 allo stadio “Giuseppe Voltini” di Crema, incontro valevole per la settima giornata di campionato del girone A di Serie C. L’obiettivo dei biancorossi sarà chiaramente quello di dare continuità alla vittoria ottenuta mercoledì sera al “Garilli” contro il Legnago, scrollandosi di dosso in un colpo solo l’assillo del primo successo in campionato e il timore di rimanere troppo “orfani” del capitano Alessandro Cesarini.

Per quanto riguarda la formazione si va verso un 3-5-2 con Pratelli in porta, in difesa rientra Marchi dalla squalifica e sarà titolare con Codromaz e Tafa, a centrocampo potrebbe toccare a Bobb rifiatare un po’, lasciando il posto a Marino insieme a Suljic e Corbari, con Giordano e Gonzi sugli esterni, in attacco, come detto, la coppia Cesarini–Dubickas.

Occhio però alla Pergolettese, anche se è reduce da un tremendo 0-5 subito dal Seregno sarà tutt’altro che un avversario facile da battere.