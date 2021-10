Rugby, terza giornata di Top 10: i Lyons cercano punti in casa contro le Fiamme Oro

Si resta al Beltrametti per la terza giornata di Peroni Top 10, in programma questo pomeriggio – sabato 9 ottobre – alle 15.30. I Lyons, con l’obiettivo ancora puntato sulla prima vittoria stagionale, se la vedranno con le Fiamme Oro in una sfida tra due squadre deluse da questo inizio di stagione e pronte a darsi battaglia.

Gli avversari dei leoni piacentini sono infatti usciti sconfitti sia con Calvisano nella prima giornata sia in casa per mano di Colorno. Per quanto riguarda la rosa, da segnalare gli importanti arrivi estivi di Andrea Mennitti Ippolito e di Gianmarco Piva, per una mediana completamente nuova. Ritorno a casa anche per tre giocatori piacentini ex bianconeri, che militano ora nella squadra romana: i fratelli Simone e Matteo Cornelli, cresciuti nel vivaio Lyons, e il seconda linea Massimiliano Chiappini.

In casa Lyons la dura battaglia contro il Valorugby Emilia ha lasciato la sicurezza di poter lottare contro ogni avversario, e il rammarico per non essere riusciti a portare a casa un risultato storico è comunque bilanciato dall’ottima prestazione fornita e dal finale tutto cuore che ha permesso di portare a casa il punto di bonus.

Tutte le partite casalinghe di Sitav Rugby Lyons sono trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube Sitav Rugby Lyons e sulla pagina Facebook Rugby Lyons 1963.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Filizzola, Paz (vcap), Conti, Bruno; Ledesma, Via A; Portillo, Petillo, Salvetti; Janse van Rensburg, Cemicetti; Scarsini, Rollero, Acosta

A disposizione: Cocchiaro, Actis, Salerno, Lekic, Bance, Fontana, Cuminetti, Via G.