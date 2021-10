Piace, senti Scazzola: “Dopo la sosta siamo carichi. Con la Pro Sesto per i tre punti”

Piacenza Calcio che tornerà in campo questa domenica, alle 17.30 al Garilli è in programma la partita contro la Pro Sesto. Biancorossi che si rituffano in campionato dopo un periodo di due settimane di stop forzato. “La squadra sta bene – ha detto mister Cristiano Scazzola – e vogliamo rifarci dopo l’ultimo pareggio con la Pergolettese, che ci ha fatto arrabbiare per come è arrivato. La Pro Sesto? Non ci sono partite facili in Serie C e anche questa non lo sarà, ma noi dovremo pensare prima di tutto alla nostra prestazione”.

