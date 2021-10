La Bakery tenta il colpaccio casalingo contro Pistoia, vincitrice della Supercoppa

Obiettivo continuità per la Bakery Basket Piacenza, che dopo aver trovato la prima vittoria in Serie A2 domenica scorsa vuole proseguire su questo cammino. Oggi pomeriggio, 17 ottobre, i biancorossi scenderanno di nuovo in campo al Palabakery alle ore 18.00 per affrontare Pistoia, formazione che ha vinto la Supercoppa 2021/2022.

L’incontro si preannuncia dunque difficile, ma anche spettacolare e la Bakery riparte da quanto di buono fatto vedere sette giorni fa. Contro Orzinuovi è arrivata appunto la prima vittoria stagionale, ed è stato importante, come ha detto coach Campanella nella consueta conferenza stampa per presentare la gara. Per quanto riguarda l’analisi dell’avversario di turno, l’allenatore biancorosso si aspetta una gara differente da quella giocata una settimana fa: “Ogni partita è uno spettacolo a parte, questa penso che sarà diversa a da quella con Orzinuovi, in cui l’intensità difensiva sarà maggiore e dove potremo vedere più gioco a tutto campo con due tipologie di gioco differenti. Sarà però una sfida difficile, dove dovremo avere capacità di soffrire e di rialzare la testa, e non dimentichiamoci che due settimane fa loro hanno vinto la Supercoppa senza un giocatore importante come Utomi, ora saranno più forti, ma noi saremo in casa nostra e vorremo far valere il fattore campo con “Spazio Biancorosso” e gli altri tifosi per uscire ancora sorridenti dal nostro campo”.