Il 27 ottobre Piacenza-Juventus Under 23 si giocherà al Garilli alle 20.30

Si giocherà alle 20.30 la sfida di campionato del Garilli tra Piacenza e Juventus Under 23, valida come recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie C. La gara, originariamente prevista per il 10 ottobre, era stata rinviata per le convocazioni nelle rispettive nazionali che avevano interessato alcuni giocatori biancorossi (Armini, Bobb e Dubickas) e bianconeri.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà