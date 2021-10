Dominio dei padroni di casa, Pratelli salva su Fischnaller. Sudtirol-Piacenza 1-0

Dopo l’inattesa, ma meritata, sconfitta di domenica contro la Pro Sesto, il Piacenza di mister Cristiano Scazzola in campo a Bolzano contro il Sudtirol per il turno infrasettimanale del Girone A di Serie C, valido per la decima giornata di campionato.

I padroni di casa provano subito a imporre il proprio gioco: al 3′ tiro dal limite di Broh, smorzato da Tafa.

Al 7′ Sudtirol in vantaggio: cross dalla sinistra di Casiraghi, sponda di Tait per Rover, che solo in area piccola insacca. Sudtirol-Piacenza 1-0.

Tra il 15′ e il 17′ padroni di casa ancora vicino al gol, prima con il destro a giro di Casiraghi fuori di un soffio, poi con il tiro di Broh dal limite che termina alto.

Al 20′ Fischnaller si presenta solo davanti a Pratelli, che compie un miracolo e para il tiro a botta sicura.

Il Piacenza non riesce a organizzare un’azione offensiva degna di nota fino al 32′, quando Bobb con un destro insidioso sfiora il palo alla destra di Poluzzi.

LE FORMAZIONI

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Zaro, Malomo, De Col; Tait, Broh, Gatto; Fischnaller, Casiraghi; Rover. (Meli, Marano, Vinetot, Davì, Fink, Moscati, Heinz, Odogwu, Candellone). All.: Javorcic.

PIACENZA (3-5-2): Pratelli; Armini, Tafa, Marchi; Parisi, Suljic, Bobb, De Grazia, Giordano; Dubickas, Rabbi. (Libertazzi, Galletti, Nava, Angileri, Burgio, Codromaz, Simonetti, Corbari, Gonzi, Lamesta, Spini, Gissi). All.: Scazzola

ARBITRO: Acanfora di Castellamare di Stabia