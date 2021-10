Marco Scianò e Luca Baldrighi ospiti questa sera di Zona Calcio

Il turno infrasettimanale delle squadre piacentine di Serie C, in campo ieri per la decima giornata di campionato, sarà analizzato questa sera alle 20.30 nel corso della puntata speciale di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà.

Gol, immagini e commenti sulla sconfitta del Piace sul campo del Sudtirol-Piacenza e sulla travolgente rimonta del Fiorenzuola ai danni della Pergolettese saranno analizzati dagli ospiti in studio allo Spazio Rotative: il direttore generale del Piacenza Marco Scianò e il team manager rossonero Luca Baldrighi.

Ma si guaderà anche al prossimo turno, visto che domenica sarà già tempo per ritornare in campo con Piacenza-Giana e Virtus Verona-Fiorenzuola.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909, inviando anche audio o video di 20-30 secondi con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

