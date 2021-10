Domani arriva la Juve Under 23. Scazzola: “Ritrovare il Piace di inizio stagione”

Piacenza alla ricerca del riscatto dopo il pareggio contro la Giana Erminio. I tre punti saranno l’unico obiettivo per i biancorossi domani sera: alle 20.30 si torna in campo al Garilli contro la Juve Under 23 per il recupero dell’ottava giornata di Serie C.

Gara difficile: i giovani bianconeri hanno nel repertorio tanta qualità, ma peccano in continuità. Sono reduci da due pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro la Pro Sesto ultima in classifica.

Servirà comunque una prova di reazione da parte dei biancorossi, anche per riconquistare l’affetto dei tifosi che nell’ultima gara hanno contestato squadra e dirigenza. “Ci aspetta una partita difficile perché l’avversario ha dei giovani forti e sarà un impegno importante visto che abbiamo la possibilità di muovere la classifica. Ma dovremo fare una grande prestazione”, ha detto mister Cristiano Scazzola nella consueta conferenza-stampa alla vigilia del match.

Obiettivo principale dunque tornare alla vittoria, ma per farlo il Piace dovrà cercare di uscire da quella sorta di blocco psicologico nel quale sembra essere caduto da qualche settimana. A proposito di questo il mister osserva: “Sicuramente nelle prime sei o sette partite eravamo molto più fluidi e non abbiamo fatto i punti che meritavamo, anche per demerito nostro; nella partita di domenica scorsa ci è sfuggita la vittoria per un episodio, un gol in netto fuorigioco. Però non dobbiamo guardare queste situazioni e passarci sopra, sperando che nella partita contro la Juve le cose vadano a nostro favore. Quello che conterà sarà però l’atteggiamento per andarci a riprendere quello che ci è mancato nell’ultimo periodo. Vogliamo la prestazione, certo, ma spesso quella c’è stata, dobbiamo anche essere più determinati, visto che molto volte la partita viene decisa nel bene nel male da piccoli episodi che minano l’equilibrio, ci vorrà attenzione nel fare tutto questo”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà