Sfida contro Juve Under 23: il Piace non può sbagliare dopo un mese di mancate vittorie

Partita da non sbagliare per il Piacenza Calcio, impegnato questa sera, 27 ottobre, allo stadio Garilli di Piacenza, alle ore 20.30, contro la Juve Under 23. La gara è il recupero dell’ottava giornata di Serie C, c’è dunque l’occasione di accorciare la classifica, che vede ora i biancorossi al penultimo posto, e per trovare una vittoria che manca da un mese. Piacenza, che scenderà in campo con Pratelli tra i pali, difesa a tre Armini-Codromaz-Tafa, a centrocampo Parisi, Suljic, De Grazia, Corbari, Giordano, in attacco Cesarini e Dubickas.

