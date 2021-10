Bakery Basket, il “ciclo di ferro” prosegue oggi contro Udine al PalaFranzanti

Prosegue il ciclo di ferro della Bakery Piacenza in A2 maschile di basket (girone verde), con la squadra di Federico Campanella che torna al PalaFranzanti dove oggi, domenica 31 ottobre, alle 18.00 i biancorossi affronteranno Udine nella quinta giornata di campionato.

La Bakery è reduce dal ko sul campo di Torino (90-75) e ora affronterà un altro avversario blasonato per la categoria come la compagine friulana, partita alla grande (3 vittorie su 3) ma che è inciampata nell’ultimo turno cedendo di tre lunghezze sul campo di Treviglio (79-76). Per i biancorossi, l’impegno contro Udine è il cuore del trittico di fuoco che poi si completerà con la sfida contro Mantova.