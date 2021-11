“Aggressioni e minacce all’arbitro”: juniores squalificato per 14 mesi

Ancora una maxi-squalifica comminata da parte del giudice sportivo della Figc di Piacenza, che ha fermato fino al 31 dicembre 2022 un ragazzo che milita nell’Under 19 (la vecchia Juniores) del San Nicolò-Calendasco.

Tutto è accaduto sabato scorso, 30 ottobre, al termine della partita che i trebbiensi hanno disputato sul campo del San Corrado.

“Al termine della gara – si legge nel comunicato – mentre l’arbitro era impegnato con alcuni dirigenti a sedare un principio di rissa tra diversi calciatori, veniva aggredito da Marco Agazzi, che lo spintonava più volte sul petto in modo violento, investendolo di espressioni minacciose e gravemente offensive. Il pronto intervento dei propri dirigenti evitava che la situazione degenerasse. Tuttavia, mentre il direttore di gara stava raggiungendo la propria auto, veniva nuovamente raggiunto dall’Agazzi, che lo aggrediva con fare minaccioso e violento reiterando espressioni gravemente offensive. Nello specifico, il calciatore minacciava l’arbitro assicurandogli di sapere dove abitasse e di aver preso il numero di targa della sua autovettura, urlandogli che lo avrebbe raggiunto al suo domicilio per fargli fare una brutta fine. Anche in tale caso, solo il pronto intervento dei dirigenti, che riuscivano a fatica a portare via detto calciatore, impediva che la situazione mutasse in peggio”.

Il giudice sportivo, letto il referto, gli ha inflitto 14 mesi di squalifica.

IL COMUNICATO DELLA FIGC