Piacenza Calcio, Raicevic si presenta: “Voglio aiutare i biancorossi a crescere”

“Sono qua per aiutare i biancorossi a crescere”. Sono le prime parole di Filip Raicevic, il nuovo acquisto ufficializzato oggi dal Piacenza Calcio. L’attaccante montenegrino – classe 1993 – si presenta così ai tifosi biancorossi: “La squadra è giovane, ma con grandi potenzialità. Voglio fare la mia parte”.

Raicevic ha sottoscritto un contratto annuale, con opzione fino al 30 giugno 2023. La scorsa stagione ha vinto il campionato di serie C (girone C) con la Ternana.

“Ho voglia di tornare in campo a giocare a calcio – aggiunge il giocatore – ringrazio il Piacenza Calcio per questa importante opportunità”. Dopo il periodo di stop, Raicevic definisce la sua condizione fisica “non al cento per cento”.