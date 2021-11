Derby in Promozione e scontro al vertice in Prima LE GARE DEI DILETTANTI

Dopo i due big match di ieri (Agazzanese-Nibbiano&Valtidone 2-2 e CastellanaFontana-Bobbiese 2-2CastellanaFontana-Bobbiese 2-2), è ricco anche oggi il programma del calcio dilettantistico piacentino.

Tutti in campo alle 14.30, spiccano i due derby di Promozione (Pontenurese-Vigolo e GoticoGaribaldina-Alsenese) e la sfida ad alta quota di Prima tra Sporting Fiorenzuola e CarpanetoChero.

Come ogni domenica tutti i risultati in tempo reale e le classifiche sul portale www.libertasport.it.

Eccellenza

Agazzanese-Nibbiano&Valtidone

Arcetana-Modenese

Campagnola-Salsomaggiore

Cittadella-Felino

Colorno-Real Formigine

Piccardo Traversetolo-Bibbiano

San Michelese-Fidentina

Riposa: Rolo

Promozione

CastellanaFontana-Bobbiese

Gotico Garibaldina-Alsenese

Langhiranese-Carignano

Medesano-Viarolese

Noceto-Fiore Pallavicino

Pontenurese-Vigolo

Tonnotto-Il Cervo

Prima Categoria

Fidenza-Sannazzarese

Rottofreno-Borgonovese

Sarmatese-Vigolzone

Spes-Podenzano

Sporting Fiorenzuola-Carpaneto Chero

Ziano-Zibello

Riposa: Pontolliese Gazzola

Seconda Categoria Girone A

BobbioPerino-GossolengoPittolo

Gragnano-Turris

Libertas-Niviano

Rivergaro-Junior Drago

San Corrado-San Filippo Neri

San Giuseppe-San Nicolò Calendasco

San Rocco-San Lazzaro

Seconda Categoria Girone B

Mezzani-Montebello

Corte Calcio-Pro Villanova

Fraore-Arquatese

Lugagnanese-San Leo

Sissa-Caorso

Vicofertile-Scanderbeg (15.30)

Virtus San Lorenzo-Salicetese

Terza Categoria

Alseno-Lyons Quarto

Cadeo-GerbidoSipa

Fulgor Fiorenzuola-Folgore

Gropparello-Primogenita

Pianellese-Bivio Volante

San Giorgio-San Polo

Travese-Pol.Bieffe

Virtus Piacenza-Vernasca (16.30)