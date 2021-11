Serie C, verso il derby Fiorenzuola-Piacenza. Oltre mille i tifosi sugli spalti

Sono già oltre mille i tifosi che si sono assicurati un posto per il derby tra Fiorenzuola e Piacenza. I biglietti acquistati sono 830 (dato aggiornato alla mattinata di venerdì 12 novembre) più gli abbonati si arriva per ora a più di mille persone che non si perderanno il match del Pavesi, in programma alle 14.30 allo stadio Pavesi di Fiorenzuola. Entrambe le squadre sono al lavoro per preparare la gara, Fiorenzuola senza Mamona ma con il recuperato Ferri, Piacenza che terrà tranquilli i suoi giocatori (niente dichiarazioni prima del match) e senza i nazionali Bobb, Armini e Dubickas.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà