Domenica di basket per le squadre piacentine: oggi in campo Bakery, Assigeco, Bees

Pallacanestro piacentina protagonista oggi pomeriggio. In Serie A2 aprirà i giochi la Bakery alle ore 17 in casa contro Trapani, per continuare la striscia positiva iniziata nell’ultimo turno a Mantova. Alle 18 salirà sul parquet l’Assigeco: partita non facile sul campo della corazzata Torino, ma serviranno due punti per interrompere il trend di due sconfitte consecutive. Infine, Fiorenzuola Bees che in Serie B andranno a fare visita a Crema per rifarsi dopo la sconfitta al fotofinish contro San Vendemiano.

