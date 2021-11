Domenica di boxe al palazzetto di via Alberici, dieci match dalle 16

La Boxe Piacenza organizza oggi pomeriggio una serie di incontri al palazzetto dello sport di via Alberici. Dieci match in tutto a partire dalle ore 16, con il clou tra il beniamino di casa Ovidiu Enache che sfiderà il temibile Eric Sidjou.

“Combatto contro un avversario molto forte e in gamba sa lavorare molto bene al corpo – ha detto Enache – non vedo l’ora di salire sul ring e dare il meglio di me”.

Salirà sul ring anche Ilaria Tosca, reduce dal bel successo contro la forte campana Sharon Prisco: “Sono salita sul ring molto determinata anche se sapevo che il match era molto complicato ed è andata bene”.

Sarà un fine settimana molto importante anche per Roberto Betancourt, che sfiderà Federico Tozzi nella semifinale dei regionali con l’obiettivo di vincere il torneo per qualificarsi ai nazionali: “Non l’ho mai incontrato però penso di essere abbastanza pronto per questi campionati regionali, abbiamo l’obiettivo degli italiani, non ci andiamo da un po’ e ci sembra l’occasione giusta per tornarci”.