Padel-mania anche a Piacenza: ospite l’ex campione del mondo Poggi

Entusiasmo alla Bulla Arena di Pianeta Padel Piacenza, che in questi giorni ha ospitato l’ex campione del mondo Fernando Poggi, 45 anni, argentino, iridato nel 2012 e attualmente numero 152 del ranking mondiale.

Momento clou del suo breve soggiorno a Piacenza è stata la partita-esibizione che Poggi ha giocato sabato sera, davanti a un folto pubblico, in coppia con Gianluca Beghi, campione di tennis e maestro di padel piacentino. I due hanno sfidato i giovani argentini Federico Dip Nazar e Julian Di Bene, che sono in Italia da otto mesi per allenarsi.

Soddisfazione anche per Andrea Marchi, uno dei gestori di Pianeta Padel, la società che gestirà la cittadella sportiva che vedremo il prossimo anno accanto allo stadio Garilli: “I lavori riprenderanno presto – conferma – e sarà tutto finito per maggio 2022. Ci saranno cinque campi da padel al coperto e tre allo scoperto, più quattro campi per beach volley e beach tennis, una palestra e un’accademia per formare i giovani”.