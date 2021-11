Piace pronto a sfidare l’Albinoleffe, Scazzola: “Ora si volta pagina”

Le ultime deludenti uscite lo hanno confermato, serve un Piacenza diverso. Ne è convinto anche mister Cristiano Scazzola, che oggi ha parlato del prossimo impegno della sua squadra, lunedì pomeriggio (29 novembre) sul difficile campo dell’Albinoleffe: “Una squadra che ha sempre fatto campionati di alta classifica, sarà difficile, dovremo fare una prestazione come con Juve, Renate e Pro Vercelli. La squadra sta bene, non abbiamo fatto la partita ottimale per passare il turno e siamo dispiaciuti perché ci tenevamo, però dobbiamo voltare pagina capendo gli errori che sono stati fatti, e mettere in campo una prestazione che ci possa permettere di giocare contro l’Albinoleffe e tornare a macinare punti. La chiave è adattarsi velocemente al campo dove giocare palla a terra è difficile, e soprattutto nell’atteggiamento e sulle seconde palle”.

