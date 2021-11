Piace in cerca di rilancio: alle 14.30 i biancorossi sfidano l’Albinoleffe

Spostata a questo pomeriggio alle 14.30 per non interferire coni festeggiamenti di Santa Caterina, patrona di Gorgonzola, la sfida tra Albinoleffe e Piacenza è una di quelle partite chiamate a chiarire un bon gruzzolo di cose. Da parte nostra, il Piace vuole e deve rinverdire quei piccoli e grandi fasti che sembrano essersi smarriti nei tempi più recenti (i biancorossi non vincono da tre partite). Contro Padova in campionato e Andria in Coppa Italia, i biancorossi hanno prodotto pochissimo in fase offensiva e concesso decisamente troppo in quella difensiva: l’esatto contrario di quelle caratteristiche alle quali la squadra di Scazzola aveva affidato il meglio del suo identikit. Recuperare credibilità e personalità, solidità e pericolosità, e farlo ancora una volta senza quel Cesarini diventato sempre di più l’ago della bilancia delle sorti biancorosso.

L’avversario è decisamente scomodo: l’Albinoleffe, sesto in classifica, ha attraversato un periodo molto più lungo e delicato rispetto all’attuale biancorosso, ma è avanti con i lavori, nel senso che sembra esserne uscito, anche se da poche settimane. Squadra temibilissima, nonostante l’assenza del suo giocatore-guida, ovvero Jacopo Manconi che, presumibilmente fino al termine del girone di andata, non rivedrà il campo a causa di un infortunio. Non ancora del tutto guarito ma in via di guarigione invece, il team lombardo diventa così una vera e propria pietra di paragone per questo Piacenza alla ricerca eterna di identità.