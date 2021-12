Alla Vittorino tre giorni di grande tennis giovanile con la Coppa d’inverno per regioni

Grande tennis giovanile alla Vittorino da Feltre. I campi coperti della società biancorossa di via del Pontiere si preparano infatti ad accogliere le gare di qualificazione nazionale della Coppa d’Inverno, importante gara a squadre per rappresentative regionali riservata alla categoria Under 14 (annate 2007 e 2008).

Da lunedì 6 a mercoledì 8 dicembre, infatti, prenderà vita il quadrangolare che vedrà fronteggiarsi le rappresentative di Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Umbria, incontri di singolo e di doppio, sia maschile che femminile, che porteranno in campo alcune delle migliori promesse del tennis italiano. Dai risultati dei vari incontri uscirà la rappresentativa regionale che, durante le vacanze natalizie, parteciperà alla finale in programma sui campi del Centro federale di Tirrenia, dove verrà appunto assegnata la tredicesima edizione della Coppa d’Inverno.

“Siamo onorati – sottolineano il presidente della Vittorino da Feltre Gianluigi Tedesco e il Consigliere delegato al tennis Cristiano Pernigotti – di ospitare nel nostro circolo un evento agonistico di livello nazionale, un torneo che porterà tanti giovani campioni proprio in una città in cui il tennis sta facendo registrare numeri in continua crescita. Un evento che abbiamo potuto ospitare grazie anche all’impegno e al lavoro svolto dalla Federtennis provinciale, e in particolare dal suo delegato Gianni Fulgosi, a cui va il nostro ringraziamento. La macchina organizzativa della Vittorino era stata messa alla prova la scorsa estate con l’allestimento dei Campionati provinciali di tennis; una prova superata a pieni voti e che ci consente ora di aggiungere questo nuovo prestigioso tassello con la Coppa d’Inverno”.

Un riconoscimento per la Vittorino da Feltre, quindi, ma anche per il movimento tennistico piacentino. “La Coppa d’Inverno – precisa il delegato provinciale della Federtennis, Fulgosi – è uno dei più importanti tornei giovanili promossi sotto l’egida federale. La nostra città ospita per la prima volta queste gare di qualificazione nazionale, e credo che questa assegnazione rappresenti un premio a tutto il movimento tennistico piacentino, in crescita non solo dal punto di vista numerico ma anche in fatto di risultati”.