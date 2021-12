Piace, nel gelo di Trento per tentare l’aggancio alla zona playoff

All’andata terminò 0-0 al termine di una gara senza troppe emozioni. Fu uno dei dieci pareggi inanellati dal Piacenza nel corso del girone di andata; oggi a Trento (ore 18 il calcio d’inizio), i biancorossi vanno a caccia di un successo esterno che fornisca maggiore serenità in vista della pausa natalizia e soprattutto per dare vigore a una classifica che vede i ragazzi di Scazzola ai margini della zona playoff.

Il tecnico di Loano potrà contare su Raicevic e Cesarini, entrambi però a mezzo servizio, mentre non è ovviamente tra i convocati Corbari che rientrerà probabilmente a inizio febbraio del prossimo anno. Tante assenze anche tra le fila trentine, con i ragazzi di Parlato che seguono in classifica il Piacenza a una sola lunghezza. Probabile il tandem offensivo, Barbuti-Pattarello, con Chinellato che potrebbe entrare a gara in corso. Queste le probabili formazioni:

TRENTO-PIACENZA

TRENTO (4-3-1-2) Marchegiani; Osuji, Trainotti, Carini, Oddi; Belcastro, Matteucci, Ruffo Luci; Pasquato; Barbuti, Pattarello. (Cazzaro, Galazzini, Chinellato, Scorza, Bonomi, Jashari, Raggio, Chiesa, Vianni, Fontana). All. Parlato.

PIACENZA (3-5-2) Pratelli; Armini, Tafa, Marchi; Parisi, Bobb, Sulijc, De Grazia, Gonzi; Rabbi, Dubickas. (Libertazzi, Angileri, Burgio, Codromaz, Simonetti, Giordano, Marino, Lamesta, Raicevic, Cesarini, Gissi). All. Scazzola

Arbitro: Maria Sole Caputi di Livorno