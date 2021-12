Gas Sales, non ci siamo: i biancorossi tornano da Verona con un solo punto

Niente scorpacciate pre-natalizie ma un punticino striminzito e che sa di poco. Una Gas Sales Bluenergy Piacenza in versione “Dottor Jekyll e mister Hyde” perde 3-2 in casa di Verona, giocando a tratti un’ottima pallavolo ma al tempo stesso mostrando grosse lacune quando si tratta di mettere le mani sulla partita la partita e consentendo a Mozic e compagni di esaltarsi e di chiudere al tie break.

Nel recupero della dodicesima giornata di Superlega (originariamente in programma il 12 dicembre scorso ma rinviata per la positiva al Covid di quattro biancorossi), i ragazzi di Bernardi mostrano i muscoli nel primo e nel terzo set (dominati e chiusi rispettivamente 18-25 e 15-25), ma perdono nettamente il secondo (25-22) e il quarto (25-20). A fare la differenza nel quinto e decisivo parziale la maggiore freschezza e l’entusiasmo dei padroni di casa che, trascinati da un Mozic devastante in attacco (Mvp della gara), chiudono i giochi per 15-10.

L’appuntamento è ora al “boxing day” di Santo Stefano, quando Piacenza sfiderà al Palabanca i calabresi di Vibo Valentia per l’ultima giornata del girone d’andata: la vittoria sarà imperativo.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI