Superlega, il Covid stravolge i piani: ecco il nuovo calendario della Gas Sales

E’ caos calendari in Superlega, con il Covid (tornato a colpire società e giocatori) che ha costretto la Lega a riformulare la griglia degli appuntamenti da qui a gennaio.

Guardando in casa Gas Sales, ieri (26 dicembre) la squadra di coach Bernardi avrebbe dovuto affrontare Vibo Valentia al Palabanca nel recupero della 13° e ultima giornata di andata, con la sfida che è stata rimandata a mercoledì 12 gennaio (con fischio d’inizio alle 20.30) per alcune positività al virus tra le fila calabresi. In quella data era però già previsto il recupero della gara tra Ravenna e Piacenza, valida per la prima giornata di ritorno. Sfida che sarà recuperata a data da destinarsi.

Slitteranno a domenica 16 gennaio anche i quarti di finale di Coppa Italia, originariamente in programma domenica 2 gennaio: al loro posto si giocherà la quinta di ritorno, con Piacenza che se la vedrà con Monza al Palabanca (con inizio alle 18.00). E qui sorge un altro problema: il 2 gennaio, infatti, sempre alle 18.00 al Palabanca è in programma il derby tra Assigeco e Bakey Piacenza di basket di A2. Un bel rompicapo che andrà risolto in questi giorni.

Intanto, sempre tra le mura amiche, la Gas Sales si prepara a scendere in campo mercoledì 29 dicembre contro Civitanova (ore 20.30) per la seconda giornata di ritorno.

Variazioni, fortemente condizionate dalla pandemia, che si sono rese necessarie per consentire il completamento della classifica dell’andata, che stilerà gli accoppiamenti dei quarti di Coppa Italia.

Le otto squadre che vi parteciperanno sono già certe (Perugia, Lube Civitanova, Modena, Trento, Monza, Gas Sales Bluenergy, Padova e Milano) ci sono ora da definire gli accoppiamenti, che dipenderanno dagli esiti dei recuperi.