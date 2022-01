Gas Sales Bluenergy a caccia del 5° posto: stasera alle 20.30 arriva Vibo Valentia

Dopo tanti rinvii la sfida tra Gas Sales Bluenergy e Vibo Valentia si gioca. Stasera alle 20.30 al Palabanca le due squadre si affronteranno nella gara valida per la tredicesima giornata di andata inizialmente in programma lo scorso 19 dicembre ma poi rinviata per Covid E’ una partita fondamentale quella che attende i biancorossi, definisce infatti la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia. L’unica certezza, al momento, è che i biancorossi giocheranno i quarti di Coppa Italia lontano da Piacenza. E sono due le opzioni ancora sul tavolo riguardo gli accoppiamenti e tutto dipenderà dalla formazione biancorossa. Se dovesse arrivare una vittoria da tre punti i piacentini affronteranno Modena al Palapanini, se invece stasera dovessero vincere al tie break o perdere con qualsiasi risultato domenica si viaggerà verso Trento.

Tre giorni fa la Gas Sales Bluenergy ha fatto vedere contro Modena, dal terzo set in avanti, tante belle cose ed è andata vicina a compiere l’impresa dopo essersi trovata sotto per due set a zero. Risposte molto positive sono arrivare da chi è entrato in campo durante la gara, da capire se oggi Bernardi opterà per ripresentare in avvio la stessa formazione che ha iniziato con Modena o ci sarà subito spazio per Stern in diagonale con Brizard. E se Rossard inizierà lui la gara o se si deciderà di dare spazio a Russell che ha bisogno di giocare per ritrovare smalto e ritmo dopo il lungo stop. Chi scenderà in campo poco importa, determinante sarà l’atteggiamento. In casa Vibo Valentia, reduce dalla secca sconfitta nell’ultimo turno di campionato con Milano, dal 21 dicembre è arrivato l’opposto Nelli, ex di turno insieme a Candellaro, ma non sarà in campo visto che è stato tesserato successivamente alla data in cui era programmata la partita. Potrà invece giocare lo schiacciatore tedesco Fromm. Ancora al palo dovrebbe essere invece il nipponico Nishida, opposto mancino classe 2000, alla sua prima stagione in Italia.