Piace e Pro Patria, sfida in emergenza. Esordio per Cosenza e Castiglia

Torna in campo, a distanza di un mese, anche il Piacenza in una sfida valevole per il quarto turno del girone di ritorno del girone A di serie C. I biancorossi affrontano, a Busto Arsizio, la Pro Patria: due squadre accomunate da una forte emergenza legata alle assenze per infortuni, squalifiche e, nel caso dei lombardi, per contagi da Covid.

Per questo, il Piace potrebbe presentare sin dall’avvio due dei cinque nuovi acquisti operati nei giorni scorsi: pressoché certe le presenze nell’undici iniziale di Cosenza al centro della difesa e di Castiglia nel comparto mediano al fianco di Marino. La squadra di Scazzola va a caccia della terza vittoria stagionale in trasferta per poter riavvicinare la zona playoff ora distante tre punti.

PRO PATRIA-PIACENZA

PRO PATRIA (3-5-2) Caprile; Vaghi, Boffelli, Molinari; Pierozzi, Ferri, Nicco, Galli, Pizzul; Piu, Stanzani. (Mangano, Sportelli, Brignoli, Parker, Fietta, Giardino). All. Prina.

PIACENZA (3-4-2-1) Pratelli; Armini, Cosenza, Marchi; Parisi, Marino, Castiglia, Gonzi; Cesarini, Dubickas; Raicevic. (Libertazzi, Nava, Tafa, Burgio, Giordano, Munari, Lamesta, Gissi). All. Scazzola.

Arbitro: Turrini di Firenze