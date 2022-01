Calcio da tavolo, a Piacenza Expo nel weekend il primo trofeo “Coppa Infonet”

Calcio da tavolo e calcio in erba insieme per un torneo capace di attirare tutti gli appassionati del mondo del pallone. Si tratta della “Coppa Infonet” nata dalla collaborazione tra Piacenza Calcio Subbuteo, il subbuteo club Stradivari di Cremona e il Piacenza Calcio. La competizione si terrà nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 gennaio, presso la fiera in via Tirotti in occasione del “39° Pantheon”: manifestazione organizzata all’interno della “mostra mercato giocattolo vintage”.

La prima edizione del Trofeo Infonet si svolgerà sabato, mentre il giorno successivo sarà possibile, per chiunque lo desideri, provare a giocare con l’aiuto degli istruttori federali. Il torneo, valido per il ranking nazionale, si svolgerà in un’unica giornata ed è prevista la partecipazione di giocatori provenienti da tutta Italia. Dalle 9.00 di sabato sarà possibile registrarsi per partecipare alla competizione.

Contemporaneamente, per tutto il fine settimana, sarà prevista un’area di gioco aperta a tutti con hostess per la distribuzione dei gadget e coach a disposizione di chiunque volesse scoprire il gioco da tavolo.

Il calcio da tavolo è differente dal Subbuteo tradizionale, poiché le miniature dei giocatori sono montate su basi piatte e quindi non ondeggiano come quelle del subbuteo durante il gioco. Se da un lato viene persa la possibilità di fare i così detti “girelli”, dall’altra, l’approccio al gioco diventa più facile poiché le pedine non cadono praticamente mai. Anche il tiro in porta è molto più facile, tant’è che i portieri sono molto più grandi di quelli previsti nel subbuteo tradizionale.